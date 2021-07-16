Около 300 амурских семей, нуждающихся в помощи, получили рассаду и семена

Ежегодно министерство социальной защиты населения области проводит гуманитарную акцию в поддержку граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Цель акции – помочь в проведении садово-огородных работ.

Неравнодушные граждане и организации передавали натуральную помощь в виде излишков рассады и семян. Всего же гуманитарную помощь получили порядка 300 семей. Также этим амурчанам была оказана помощь по вспашке земельных участков. Акция длилась с мая по июнь.

Министерство социальной защиты выражает огромную благодарность всем неравнодушным людям, принявшим участие в акции и поддержавшим семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба министерства.