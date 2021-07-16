Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:26 0

Около 300 амурских семей, нуждающихся в помощи, получили рассаду и семена

Амурчан в трудной жизненной ситуации поддержали в рамках акции «Социальный огород»

Около 300 амурских семей, нуждающихся в помощи, получили рассаду и семена
Фото: amurobl.ru

Ежегодно министерство социальной защиты населения области проводит гуманитарную акцию в поддержку граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Цель акции – помочь в проведении садово-огородных работ.

Неравнодушные граждане и организации передавали натуральную помощь в виде излишков рассады и семян. Всего же гуманитарную помощь получили порядка 300 семей. Также этим амурчанам была оказана помощь по вспашке земельных участков. Акция длилась с мая по июнь.

Министерство социальной защиты выражает огромную благодарность всем неравнодушным людям, принявшим участие в акции и поддержавшим семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба министерства.

Просмотров всего: 144

#соцзащита

распечатать


Коронавирус

В Амурской области социальные учреждения с круглосуточным пребыванием перевели в режим изоляции
Общество 2

В Благовещенске прокуратура проверяет факт возгорания дома в Благовещенске
Общество 1

В Амурской области общественники разделят 10 миллионов рублей

Общество 1

Амурчане из Владимировки смогут подать заявление на компенсационные выплаты в мобильном офисе
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь