В Благовещенске при пожаре пострадала женщина

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Вечером,15 июля, в одном из пятиэтажных домов Благовещенска по улице Кантемирова загорелась квартира. К месту происшествия отправились 14 пожарных и четыре единицы техники, сообщает региональная пресс-служба МЧС России.

Открытое горение специалисты устранили через пять минут после прибытия. Квартиру удалось уберечь от распространения огня. Из соседних квартир сотрудники газодымозащитной службы эвакуировали двоих взрослых и троих детей.

Однако при пожаре пострадала женщина 1958 года рождения. Её доставили в больницу.

Специалисты полагают, что возможной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнём во время курения.