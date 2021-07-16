В Благовещенске при пожаре пострадала женщина
С огнём же оперативно справились пожарные
Вечером,15 июля, в одном из пятиэтажных домов Благовещенска по улице Кантемирова загорелась квартира. К месту происшествия отправились 14 пожарных и четыре единицы техники, сообщает региональная пресс-служба МЧС России.
Открытое горение специалисты устранили через пять минут после прибытия. Квартиру удалось уберечь от распространения огня. Из соседних квартир сотрудники газодымозащитной службы эвакуировали двоих взрослых и троих детей.
Однако при пожаре пострадала женщина 1958 года рождения. Её доставили в больницу.
Специалисты полагают, что возможной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнём во время курения.
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