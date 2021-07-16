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Мать актрисы Катрин Денёв скончалась во Франции в возрасте 109 лет

Мать Катрин Денёв будет похоронена в семейном склепе

Мать актрисы Катрин Денёв скончалась во Франции в возрасте 109 лет
Фото: profile.ru

Умерла мать французской актрисы Катрин Денёв. Рене Дорлеак в сентябре должно было исполниться 110 лет, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на издание Le Figaro.

Рене Дорлеак тоже была актрисой и выступала под псевдонимом Рене Симоно. Она дебютировала на сцене парижского театра «Одеон», когда ей было семь лет. Там она проработала 28 лет.

Рене одной из первых французский актрис занялась дубляжом и озвучивала в фильмах Джуди Гарленд.

Актриса родила четверых дочерей. После окончания Второй мировой войны Дорлеак ушла из театра и посвятила себя семье и детям.

Муж Рене умер в 1979 году. Катрин Денёв рассказывала, что её мама живёт одна, играет в бридж, у неё хороший слух и светлый разум.

Денёв часто признавалась, что крепкое здоровье досталось ей именно от матери и называла её позитивным образцом того, какой должна быть старость.

В 2013 году сама Рене Дорлеак также называла свою старость счастливой. По её словам, каждый день её навещают или звонят дети и внуки. Похоронена она будет в семейном склепе.

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#культура #память

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