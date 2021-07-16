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сегодня, 13:45 1

В Амурской области разрушен недавно построенный приют для животных

Паводок серьёзно повредил недавно построенный комплекс, пройдя через село Игнатьево

В Амурской области разрушен недавно построенный приют для животных
Фото: @veles_spasenie

В социальных сетях появилось видео, автор которого запечатлел разрушенный приют для животных в Игнатьево. Закадровый голос рассказывает, что здание было затоплено по самую крышу. На кадрах видно совсем недавно построенное здание приюта, у которого в буквальном смысле обвалились стены. «Сложился как карточный домик» – так подписал автор свой ролик.

— Отчаиваться нельзя, сейчас есть вопросы, которые руководство области, муниципалитета будут решать! Мы надеемся, что сейчас мы будем взаимодействовать более результативно, и нас услышат, ­­– делится своими мыслями автор ролика.

Наш корреспондент связался с представителями приюта, но от комментариев там отказались, ссылаясь исключительно на администрацию.

В городской администрации, в свою очередь, произошедшее комментируют следующим образом:

— Заключен договор со специализированной организацией на проведение оценки состояния здания. Результаты оценки будут проанализированы для принятия дальнейших решений. Специалистами администрации Благовещенского района будет проводиться работа по включению затопленного участка в границы зон затопления и подтопления. В настоящее время территория не относится к таким зонам.

Также в пресс-службе подчеркнули, что собаки заблаговременно были эвакуированы: в настоящее время они временно находятся в Волково в помещениях, принадлежащих Амурскому аграрному колледжу. На вопрос корреспондента Амур.инфо о необходимой помощи, в мэрии ответили, что приюту помощь не нужна.

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#большая вода #городская власть #животные

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Похоже кто-то хорошенько руки нагрел на строительстве этого приюта.

    Любопытно, прокуратура возбудится?

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