Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:28 7

Жители Благовещенска массово жалуются на качество воды

В редакцию Амур.инфо поступает множество сообщений

Жители Благовещенска массово жалуются на качество воды
Фото: pixabay.com

В директ редакционного инстаграм-аккаунта @amur.info поступает множество жалоб на качество водопроводной воды из разных районов Благовещенска. Читатели Амур.инфо присылают фото и видео с кадрами рыжей и даже черной воды. Корреспондент постарался разобраться в этом вопросе.

На карте обозначены адреса, откуда поступали жалобы в последнее время.

Фото: 2gis.ru/blagoveshensk

В пресс-службе Амурских коммунальных систем объяснили порядок действий в случае проблем с водоснабжением.

— Во-первых, необходимо сделать заявку в управляющую компанию вашего дома. Они должны разобраться, с какой водой проблема: с горячей или холодной. Далее управляющая компания проводит анализ проблемы. И тут нужно подходить индивидуально: у кого-то необходимо промыть систему водоснабжения, у кого-то, возможно, протек водонагреватель. Причин появления примесей в воде много. В случае, если управляющая компания не предпринимает никаких действий с проблемой водоснабжения, обращайтесь в управление ЖКХ города Благовещенска, – пояснили в пресс-службе АКС.

Отметим, что в управлении ЖКХ Благовещенска подтвердили факт периодических проблем с качеством воды в городе. При этом никаких сроков и правил для того, чтобы написать заявление нет.

— Если у людей есть проблемы с водой, а управляющая компания их игнорирует, то пусть приходят и пишут, – рассказали в отделе устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения мэрии.

Там добавили, что те проблемы с качеством воды, которые появились после проведения гидравлических испытаний полностью исправлены.

Отметим, что проблемы с водой были и из-за паводка. Но сейчас эта причина уже не актуальна, хотя режим гиперхлорирования на водозаборах продолжает действовать.

При этом читателей Амур.инфо интересует вопрос о том, предусмотрен ли перерасчет за воду ненадлежащего качества. Её, по факту приходится просто сливать…

— Перерасчёт не предусмотрен. Специалисты Роспотребнадзора контролируют качество воды на водозаборах и к ней никаких претензий нет, – ответили в управлении ЖКХ Благовещенска.

Справка АИ

Вопросы по качеству воды можно задать:

  • Управляющая компания, обслуживающая многоквартирный жилой дом;
  • Горячая линия Роспотребнадзора – 20-20-20;
  • Управление ЖКХ Благовещенска – 66-18-61.

Просмотров всего: 870

#городская власть #ЖКХ

распечатать


Коронавирус

В Благовещенске проверили, работают ли детские игровые комнаты во время введённых ограничений из-за COVID-19
Происшествия 1

В Амурской области разрушен недавно построенный приют для животных
Общество 2

В Благовещенске продолжат гиперхлорировать воду
Общество

В Благовещенске сегодня перекроют часть улицы Амурской
Комментарии
Показать все (7)
  • ТехАвтоМир

    ТехАвтоМир
    3 часа назад

    Как всегда, концов не найти. Одни к другим, другие к третьим отправляют, а за грязную воду плати как за чистую. Дороги плохие - плати. Вода плохая - плати, почему нет тех кто уже это прекратит? Почему-то товар, который в магазине плохого качества можно сдать. Давайте забирайте обратно воду. Почему бы так же не сделать?

  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    где мэр?почему молчит?

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    сейчас АКС из бюджета получит денег))) хотя контора самостоятельная и прибыль наверное имеет))) они уже подкатывали к мэру

  • Страйкерочек

    Страйкерочек
    2 часа назад

    Кроненберг 9 минут назад

    где мэр?почему молчит?

    Ему 300 ям залечивают

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    "В директ редакционного инстаграм-аккаунта @amur.info поступает множество жалоб на качество водопроводной воды из разных районов Благовещенска."

    Ачо не в спортлото?

    Крон, так ты у Мэра и спроси!

    Чего у АИ спрашиваешь?

    Они ещё грамматику не в полной мере выучили.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    мне по фиг за что он залечивает-МЭР ОТВЕЧАЕТ ЗА ВСЁ!

  • Папа Римский

    Папа Римский
    40 минут назад

    а почему специалисты контролируют качество ТОЛЬКО!!! на водозаборе?

    Давайте проконтролируем на трубопроводах, идущих ОТ водозабора ... прям по ул. Ленина пойдём и в каждом колодце будем анализ брать. вообще спецы конечно интересные ... таким не стыдно перед самими собой и своей совестью? ведь вы не населению врёте - вы самим себе врёте и травите своих же друзей и родных. уже с сколько людей с вами, уродами, перестали здороваться и на улицах игнорировать - не считали ещё?

Показать все (7)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь