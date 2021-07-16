Жители Благовещенска массово жалуются на качество воды
В редакцию Амур.инфо поступает множество сообщений
В директ редакционного инстаграм-аккаунта @amur.info поступает множество жалоб на качество водопроводной воды из разных районов Благовещенска. Читатели Амур.инфо присылают фото и видео с кадрами рыжей и даже черной воды. Корреспондент постарался разобраться в этом вопросе.
На карте обозначены адреса, откуда поступали жалобы в последнее время.
Фото: 2gis.ru/blagoveshensk
В пресс-службе Амурских коммунальных систем объяснили порядок действий в случае проблем с водоснабжением.
— Во-первых, необходимо сделать заявку в управляющую компанию вашего дома. Они должны разобраться, с какой водой проблема: с горячей или холодной. Далее управляющая компания проводит анализ проблемы. И тут нужно подходить индивидуально: у кого-то необходимо промыть систему водоснабжения, у кого-то, возможно, протек водонагреватель. Причин появления примесей в воде много. В случае, если управляющая компания не предпринимает никаких действий с проблемой водоснабжения, обращайтесь в управление ЖКХ города Благовещенска, – пояснили в пресс-службе АКС.
Отметим, что в управлении ЖКХ Благовещенска подтвердили факт периодических проблем с качеством воды в городе. При этом никаких сроков и правил для того, чтобы написать заявление нет.
— Если у людей есть проблемы с водой, а управляющая компания их игнорирует, то пусть приходят и пишут, – рассказали в отделе устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения мэрии.
Там добавили, что те проблемы с качеством воды, которые появились после проведения гидравлических испытаний полностью исправлены.
Отметим, что проблемы с водой были и из-за паводка. Но сейчас эта причина уже не актуальна, хотя режим гиперхлорирования на водозаборах продолжает действовать.
При этом читателей Амур.инфо интересует вопрос о том, предусмотрен ли перерасчет за воду ненадлежащего качества. Её, по факту приходится просто сливать…
— Перерасчёт не предусмотрен. Специалисты Роспотребнадзора контролируют качество воды на водозаборах и к ней никаких претензий нет, – ответили в управлении ЖКХ Благовещенска.
Справка АИ
Вопросы по качеству воды можно задать:
- Управляющая компания, обслуживающая многоквартирный жилой дом;
- Горячая линия Роспотребнадзора – 20-20-20;
- Управление ЖКХ Благовещенска – 66-18-61.
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