Писательницу Светлану Алексиевич не пустили на самолёт в Берлине

Светлана Алексиевич с сентября 2020 года живёт в Германии. Писательницу задержали, когда она собиралась улететь в Польшу на литературное мероприятие.

Ольга Токарчук рассказала, что Алексиевич должна была прилететь в польский Вроцлав 14 июля. Однако её задержали в берлинском аэропорту. После осмотра личных вещей писательнице дали разрешение на вылет, но к тому моменту её самолёт уже улетел.

Организаторы мероприятия отправили в Берлин автомобиль, и сейчас лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич уже находится во Вроцлаве.

Сама писательница сообщила, что в момент регистрации багажа её сумка вызвала подозрения. Сотрудники аэропорта вызвали полицию и задержали Алексиевич для дополнительной проверки.

Через полчаса появилась женщина-полицейский, которая к сумке не подошла, но заявила, что там находится бомба. После того, как бомбы не обнаружили, писательницу отпустили. При этом перед ней даже не извинились и ничего не комментировали.

В Фонде Ольги Токарчук заявили, что не намерены оставить эту ситуацию без объяснений со стороны структур, виновных в случившемся.