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16июля
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сегодня, 13:15 0

Авиапожарные из Амурской области помогают тушить леса в Якутии

Тайга горит на площади почти в миллион гектаров

Авиапожарные из Амурской области помогают тушить леса в Якутии
Фото: https://aviales.ru/

Лесные пожары в Якутии помогают тушить специалисты из Приамурья, а также из десяти других регионов страны, сообщает SakhaNews.

Сейчас на территории республики пылают 134 лесных пожара общей площадью более 858 тысяч гектаров. Ещё девять пожаров площадью более 29 тысяч гектаров зафиксированы в заповеднике «Олёкминский» и природном парке «Ленские столбы». Также горят 650 гектаров земли иных категорий.

В тушении огня задействовано более двух тысяч человек, 260 единиц наземной техники и 18 воздушных судов. За прошедшие сутки удалось ликвидировать 16 лесных пожаров площадью около 64 тысяч гектаров.

Режим чрезвычайной ситуации введён в республике с 23 июня.

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#Дальний Восток #пожары #происшествия

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