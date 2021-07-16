Авиапожарные из Амурской области помогают тушить леса в Якутии

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Сейчас на территории республики пылают 134 лесных пожара общей площадью более 858 тысяч гектаров. Ещё девять пожаров площадью более 29 тысяч гектаров зафиксированы в заповеднике «Олёкминский» и природном парке «Ленские столбы». Также горят 650 гектаров земли иных категорий.

В тушении огня задействовано более двух тысяч человек, 260 единиц наземной техники и 18 воздушных судов. За прошедшие сутки удалось ликвидировать 16 лесных пожаров площадью около 64 тысяч гектаров.

Режим чрезвычайной ситуации введён в республике с 23 июня.