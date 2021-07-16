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16июля
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сегодня, 12:59 0

На Камчатке утонули дети

Тела двух мальчиков уже удалось обнаружить

На Камчатке утонули дети
Фото: novostipmr.com

В четверг на реке Апука в Олюторском районе Камчатского края утонули двое детей.

Между рекой Апука и озером в результате паводка образовалась промоина. Двое детей, мальчики 11 и 12 лет, решили переплыть эту промоину, но не учли сильного течения. Детей подхватило и унесло в заводь, где они и утонули.

В прокуратуре Камчатского края сообщили, что очевидцем трагедии был восьмилетний мальчик, который купался вместе с погибшими детьми. Он позвал на помощь жителей близлежащего села, но было уже поздно.

Следователи возбудили уголовное дело о гибели двух детей, утонувших на севере Камчатки, по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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#Дальний Восток #дети #происшествия

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