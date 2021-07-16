На Камчатке утонули дети

В четверг на реке Апука в Олюторском районе Камчатского края утонули двое детей.

Между рекой Апука и озером в результате паводка образовалась промоина. Двое детей, мальчики 11 и 12 лет, решили переплыть эту промоину, но не учли сильного течения. Детей подхватило и унесло в заводь, где они и утонули.

В прокуратуре Камчатского края сообщили, что очевидцем трагедии был восьмилетний мальчик, который купался вместе с погибшими детьми. Он позвал на помощь жителей близлежащего села, но было уже поздно.

Следователи возбудили уголовное дело о гибели двух детей, утонувших на севере Камчатки, по статье «Причинение смерти по неосторожности».