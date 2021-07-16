Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:44 1

Амурский марафон «Бег к мечте» не состоится

Мероприятие перенесли на следующий год из-за коронавируса

Амурский марафон «Бег к мечте» не состоится
Фото: pixabay.com

Амурский марафон «Бег к мечте» перенесли на следующий год. Виной тому эпидемиологическая обстановка, сообщили организаторы.

Губернатор области ввёл запрет на проведение массовых спортивных мероприятий с 16 июня. Организаторы решили не тянуть и предупредить марафонцев заранее – «Бег к мечте» состоится 27 августа 2022 года в Благовещенске.

— Цифры заболевших новой коронавирусной инфекцией растут, и это невозможно игнорировать. Ваше здоровье для нас в приоритете. Мы не можем подвергать вас риску заболеть, – подчеркнула команда проекта.

Те, кто уже успел зарегистрироваться, могут сохранить свою бронь на следующий год, либо аннулировать её и вернуть организационный сбор.

Просмотров всего: 222

#спорт #COVID 19

распечатать


Коронавирус 3

На территории Амурской области сложилась крайне напряжённая эпидемиологическая ситуация
Коронавирус

В Амурской области социальные учреждения с круглосуточным пребыванием перевели в режим изоляции
Коронавирус

В Благовещенске проверили, работают ли детские игровые комнаты во время введённых ограничений из-за COVID-19
Общество 1

В Благовещенске волонтёры работают с заболевшими COVID-19
Комментарии
Показать все (1)
  • mm_Даниил Бобырь

    mm_Даниил Бобырь
    4 часа назад

    а в следующем году ещё на год и так далее.....

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь