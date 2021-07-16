Амурский марафон «Бег к мечте» не состоится

Амурский марафон «Бег к мечте» перенесли на следующий год. Виной тому эпидемиологическая обстановка, сообщили организаторы.

Губернатор области ввёл запрет на проведение массовых спортивных мероприятий с 16 июня. Организаторы решили не тянуть и предупредить марафонцев заранее – «Бег к мечте» состоится 27 августа 2022 года в Благовещенске.

— Цифры заболевших новой коронавирусной инфекцией растут, и это невозможно игнорировать. Ваше здоровье для нас в приоритете. Мы не можем подвергать вас риску заболеть, – подчеркнула команда проекта.

Те, кто уже успел зарегистрироваться, могут сохранить свою бронь на следующий год, либо аннулировать её и вернуть организационный сбор.