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Дочь Анастасии Заворотнюк призналась, что уже два года лечится от депрессии

Анна Заворотнюк рассказала о проблемах со здоровьем

Дочь Анастасии Заворотнюк призналась, что уже два года лечится от депрессии
Фото: news.myseldon.com

Недавно дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, что уже несколько лет пытается решить свои проблемы со здоровьем. На днях Анна раскрыла подписчикам подробности своего диагноза, пишет «СтарХит».

Около двух лет назад стало известно о том, что у актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали онкологию. Оказывается, всё это время серьёзно болеет и дочь артистки – 25-летняя Анна.

В своём Instagram девушка написала, что решила откровенно рассказать о том, что с ней происходит. По словам Анны, она часто показывает свою радость и хорошее настроение, но на самом деле это не так.

Она призналась, что у неё диагностировали депрессию, угнетённое настроение, тревогу и панические атаки. Анна Заворотнюк болеет уже почти два года. Она рассказала, что целый год принимала сильные препараты и сделала себе только хуже. Сейчас девушка борется с ментальными проблемами при помощи специалистов.

Анна призналась подписчикам, что «чувствует себя зверьком, загнанным в угол». Из-за своего состояния она закрылась ото всех и лишила себя удовольствий. По её словам, иногда она даже не может заставить себя встать с кровати.

Заворотнюк отметила, что долго сомневалась, стоит ли говорить об этом, но решила быть искренней.

«В таких вещах сложно сознаться даже себе самой», – добавила Анна.

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#дети #здоровье #соцсети #шоу-бизнес

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