Дочь Анастасии Заворотнюк призналась, что уже два года лечится от депрессии

Около двух лет назад стало известно о том, что у актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали онкологию. Оказывается, всё это время серьёзно болеет и дочь артистки – 25-летняя Анна.

В своём Instagram девушка написала, что решила откровенно рассказать о том, что с ней происходит. По словам Анны, она часто показывает свою радость и хорошее настроение, но на самом деле это не так.

Она призналась, что у неё диагностировали депрессию, угнетённое настроение, тревогу и панические атаки. Анна Заворотнюк болеет уже почти два года. Она рассказала, что целый год принимала сильные препараты и сделала себе только хуже. Сейчас девушка борется с ментальными проблемами при помощи специалистов.

Анна призналась подписчикам, что «чувствует себя зверьком, загнанным в угол». Из-за своего состояния она закрылась ото всех и лишила себя удовольствий. По её словам, иногда она даже не может заставить себя встать с кровати.

Заворотнюк отметила, что долго сомневалась, стоит ли говорить об этом, но решила быть искренней.

«В таких вещах сложно сознаться даже себе самой», – добавила Анна.