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сегодня, 12:32 5

В Амурскую область возобновились поставки овощей и фруктов из Китая

Первая после паводка партия плодоовощной продукции прибыла 12 июля

В Амурскую область возобновились поставки овощей и фруктов из Китая
Фото: wallbox.ru

В понедельник в Амурскую область поступили фрукты, овощи, зелень, ягоды и имбирь, а также другая растительная продукция из КНР общим весом примерно 1,1 тысячи тонн. Это стало возможным благодаря возобновлению навигации на реке Амур.

Инспекторами управления Россельхознадзора по Амурской области накануне завершены мероприятия по контролю первой поставки импортной плодоовощной продукции. По результатам лабораторных экспертиз, вредных организмов не обнаружено. Весь объем импортируемой продукции допущен к ввозу в Приамурье, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Амурской области.

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#здоровье #Китай #сельское хозяйство #таможня

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Комментарии
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  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    4 часа назад

    Нет слов. Из Китая они заразу эту прут травить русское население. На юге России нужно договариваться с закупками и поставлять на ДВ. Своих производителей поддерживать, а не развивать китайскую нацию.

  • foxik62

    foxik62
    4 часа назад

    У вас, я смотрю, много бабла, чтобы покупать с юга? Возьмите нитратомер и проверьте что везут смуглые братья с юга.

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    Прикольно!

    Мост построили, а товары, по прежнему, по реке возим. )))

    ОЛ, у вас есть доказательства, что китайские овощи и фрукты заразные?

    Или это просто клевета?

  • Арсений К.

    Арсений К.
    4 часа назад

    Снижение цен?

  • Авантыч

    Авантыч
    1 час назад

    Фрукты и ягоды уже как года два не ввозят. Если сняли этот запрет, то хорошо.

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