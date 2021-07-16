В Амурскую область возобновились поставки овощей и фруктов из Китая

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В понедельник в Амурскую область поступили фрукты, овощи, зелень, ягоды и имбирь, а также другая растительная продукция из КНР общим весом примерно 1,1 тысячи тонн. Это стало возможным благодаря возобновлению навигации на реке Амур.

Инспекторами управления Россельхознадзора по Амурской области накануне завершены мероприятия по контролю первой поставки импортной плодоовощной продукции. По результатам лабораторных экспертиз, вредных организмов не обнаружено. Весь объем импортируемой продукции допущен к ввозу в Приамурье, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Амурской области.

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Виктория Большакова