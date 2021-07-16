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16июля
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сегодня, 12:15 1

Амурские полицейские задержали подозреваемого в грабеже и угоне

Стражи правопорядка знали только его рост и отчество

Амурские полицейские задержали подозреваемого в грабеже и угоне
Фото: pixabay.com

В Белогорском районе сотрудники полиции задержали ранее судимого мужчину по подозрению в грабеже и угоне. Его заключили под стражу, сообщает областное управление МВД.

В селе Кустанаевка злоумышленник проник в дом пожилых людей, взломав дверь ломом. Подозреваемый взял себе телефон, лежащий на столе, который принадлежал 82-летнему владельцу дома. Мужчина сбежал, когда увидел владельцев жилища. Они запомнили лишь его рост.

Позже дочь потерпевших позвонила на похищенный телефон, предполагаемый грабитель ответил ей грубо, но забыл отключиться. Так женщина услышала, как к злоумышленнику кто-то обращается по отчеству.

Полицейские задержали амурчанина на одной из ферм в селе Томичи. В его кармане был украденный телефон, который вернули владельцу.

Также выяснилось, что перед этим преступлением мужчина совершил ещё одно – угнал трактор. Однако далеко ему уехать не удалось. Не справившись с управлением спецтехники, он проехал всего несколько метров и угодил в кювет. Подозреваемый дошёл до соседнего села пешком. Он признался, что изначально хотел украсть велосипед.

Возбуждены уголовные дела и составлены административные материалы.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Владимир 1978

    Владимир 1978
    4 часа назад

    еще мелочь типа билинга )

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