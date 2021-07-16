В Благовещенске продолжат гиперхлорировать воду

Региональными властями было принято решение о продолжении гиперхлорирования воды на водозаборах «Амурский» и «Северный». После очистки вода соответствует нормам СанПиН.

Водозаборы продолжают обеззараживать воду, а благовещенцам рекомендовано по-прежнему отстаивать и кипятить воду перед использованием. Это связано с тем, что специалисты АКС наблюдают в воде реки Амур высокое микробное число.

Режим гиперхлорирования действует в Благовещенске с 24 июня 2021 года.

— Летучее соединение хлора не опасно, мы лишь рекомендуем населению перед употреблением воды оставлять ее в открытой емкости на 30 минут, – прокомментировала главный технолог амурских коммунальных систем Галина Курочка.

Благовещенские водозаборы работают в штатном режиме, специалисты ведут непрерывный мониторинг качества воды. В запасе имеется необходимый объём реагентов для очистки питьевой воды, отмечают в АКС.