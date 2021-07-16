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16июля
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сегодня, 12:01 2

В Благовещенске продолжат гиперхлорировать воду

Из-за высокого количества микробов в воде продлят режим обеззараживания на водозаборах

В Благовещенске продолжат гиперхлорировать воду
Фото: amurcomsys.ru

Региональными властями было принято решение о продолжении гиперхлорирования воды на водозаборах «Амурский» и «Северный». После очистки вода соответствует нормам СанПиН.

Водозаборы продолжают обеззараживать воду, а благовещенцам рекомендовано по-прежнему отстаивать и кипятить воду перед использованием. Это связано с тем, что специалисты АКС наблюдают в воде реки Амур высокое микробное число.

Режим гиперхлорирования действует в Благовещенске с 24 июня 2021 года.

— Летучее соединение хлора не опасно, мы лишь рекомендуем населению перед употреблением воды оставлять ее в открытой емкости на 30 минут, – прокомментировала главный технолог амурских коммунальных систем Галина Курочка.

Благовещенские водозаборы работают в штатном режиме, специалисты ведут непрерывный мониторинг качества воды. В запасе имеется необходимый объём реагентов для очистки питьевой воды, отмечают в АКС.

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#городская власть #здоровье #ЖКХ

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Комментарии
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  • Арсений К.

    Арсений К.
    4 часа назад

    Какое решение приняли по фильтрам очистки 1971 г.?

  • Арсений К.

    Арсений К.
    4 часа назад

    АИ пожалуйста напишите статью о производственном контроле качества воды, который должен быть организован в АКС. Хотя бы на примере одного дома.

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