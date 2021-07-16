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16июля
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сегодня, 11:33 1

Более 40 тысяч звонков совершили жители Амурской области на горячую линию по коронавирусу

В среднем в день к специалистам поступает около 200 звонков

Более 40 тысяч звонков совершили жители Амурской области на горячую линию по коронавирусу
Фото: pixabay.com

С начала пандемии в Амурской области действует горячая линия по вопросам COVID-19. Жители региона ежедневно совершают около 200 звонков, а с начала пандемии их зарегистрировали уже 41 956.

В пресс-службе областного правительства рассказали, что работу горячей линии по номеру 122 курирует Амурский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики.

— Горячая линия создана для того, чтобы граждане могли задать интересующие их вопросы и проконсультироваться со специалистами. Тем самым они могут не нагружать поликлиники, которые сейчас работают с колоссальной нагрузкой, приходя «просто спросить» или уточнить какую-либо информацию, – рассказали в минздраве Приамурья.

Чаще всего амурчан волнуют вопросы вакцинации. Людей интересует, как получить сертификат и какие противопоказания у прививки, много вопросов есть и по побочным эффектам от вакцинации.

Отметим, что по номеру 122 может обратиться любой желающий. Специалисты Амурского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики с 8:00 до 20:00 ответят на все вопросы о коронавирусной инфекции и о вакцинации против неё.

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#COVID 19 #областная власть

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Комментарии
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  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    4 часа назад

    Хотите сделать прививку? Запись на сентябрь..Противопоказания? Нет их..Можете не благодарить.

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