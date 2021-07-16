Заксобрание Амурской области выделило более 32 миллионов рублей на ремонт дорог в Шимановске

Фото: zsamur.ru

Так, 18,6 миллиона рублей направлено на асфальтирование дорог по улицам Михайло-Чесноковской, Левченко и Орджоникидзе. Ещё в 7 миллионов рублей обойдется замена водоотводных труб и асфальтирование улицы Перской – основного подъезда к реконструируемому сегодня парку культуры и отдыха. Оставшаяся часть выделенных средств будет израсходована на проектно-изыскательские работы по двум мостам, находящимся в предаварийном состоянии, в целях их капитального ремонта или замены в дальнейшем.

— Ремонт дорог находится на особом контроле, потому как их состояние – предмет наиболее частых жалоб жителей. По Шимановску надо отметить, что несмотря на сильные дожди последних двух недель работы идут в графике. Напомнил подрядчику про ответственность и гарантийные обязательства. Спрашивать будем строго, – отметил председатель амурского законодательного собрания Вячеслав Логинов в ходе рабочей поездки в Шимановск. Также глава регионального парламента обсудил с мэром Шимановска Павлом Березовским ремонтную кампанию. — Есть потребность в дополнительных средствах, в частности, для восстановления гравийных дорог, которые сейчас страдают от обильных осадков. Просмотрим этот вопрос с министерством транспорта и дорожного хозяйства области. Время ещё есть. Если асфальтобетонные работы в нашем регионе ограничены октябрём, то гравийные дороги можно ремонтировать вплоть до конца ноября, – пояснил Вячеслав Логинов.

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#дороги #заксобрание

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Виктория Большакова