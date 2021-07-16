Василий Орлов заявил, что строители моста через Зею приложат все усилия, чтобы вернуться в намеченные графики

Руководитель стройки моста Эдуард Давыдов рассказал, что с 21 июня на объекте приступили к выполнению противопаводковых мероприятий, и с 23 июня работы велись только на правом берегу. Была сокращена вахта. С 7 июля работы по мостовой части объекта возобновили.

На сегодняшний день всё ещё затоплены подходы левого берега, сохраняется высокий уровень грунтовых вод, что мешает приступить к дальнейшим работам по сооружению насыпи левого берега.

— Сейчас мы возвращаемся к предыдущим темпам, – доложил Эдуард Давыдов. – На объект заходит новая вахта в составе 800 человек. Также задействовано 155 машин и механизмов. Ведутся работы на воде. Баржи установлены на опоре № 8 (погружение шпунтового ограждения котлована) и опоре № 9 (устройство буронабивных столбов). Также за прошедшую неделю выполнен третий этап надвижки левобережной части пролетного строения – на 84 метра.

Несмотря на то, что паводок сбил график выполнения строительных работ, специалисты ищут пути выхода из сложившейся ситуации.

— Мы знаем масштабы прошедшего паводка, поэтому понятно, что он повлиял и на возведение столь важного объекта, как новый мост через Зею. Когда специалисты завершат подсчеты, я прошу доложить мне о том, какое отставание вызвано подтоплением. Тем не менее, мы не сомневаемся в компетентности строителей и уверены, что они приложат все усилия, чтобы вернуться в намеченные графики, – резюмировал Василий Орлов.