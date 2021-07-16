За прошедшие сутки в Амурской области от воды освободились ещё 6 домов и 24 участка

Фото: Инстаграм-аккаунт @amurskiespasateli

За минувшие сутки от воды освободились ещё 6 жилых домов и 24 приусадебных участка. По состоянию на 16 июля остаются подтопленными 10 жилых домов и 50 приусадебных участков в селе Владимировка Благовещенского района.

В населённых пунктах, попавших в зону подтопления, продолжаются аварийно-восстановительные работы, спасатели и пожарные откачивают воду, просушивают дома, проводят дезинфекцию территорий, строений и источников водоснабжения, очищают территории от мусора. В Главном управлении МЧС России по Амурской области оперативный штаб работает в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба данного ведомства.

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#большая вода #МЧС

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Виктория Большакова