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16июля
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За прошедшие сутки в Амурской области от воды освободились ещё 6 домов и 24 участка

Паводковая обстановка в регионе стабилизируется

За прошедшие сутки в Амурской области от воды освободились ещё 6 домов и 24 участка
Фото: Инстаграм-аккаунт @amurskiespasateli

За минувшие сутки от воды освободились ещё 6 жилых домов и 24 приусадебных участка. По состоянию на 16 июля остаются подтопленными 10 жилых домов и 50 приусадебных участков в селе Владимировка Благовещенского района.

В населённых пунктах, попавших в зону подтопления, продолжаются аварийно-восстановительные работы, спасатели и пожарные откачивают воду, просушивают дома, проводят дезинфекцию территорий, строений и источников водоснабжения, очищают территории от мусора. В Главном управлении МЧС России по Амурской области оперативный штаб работает в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба данного ведомства.

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#большая вода #МЧС

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