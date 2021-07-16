Музыкант и актёр Пётр Мамонов умер в возрасте 70 лет

Пётр Мамонов заболел более двух недель назад. 1 июля он был госпитализирован и находился в реанимации, подключённый к аппарату ИВЛ. Его состояние оценивалось как крайне тяжёлое.

Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве. Он был основателем группы «Звуки Му», а также снимался в кино. Главная роль в фильме Павла Лунгина «Остров» (16+) принесла ему множество наград.

В память о музыканте на своей странице в Instagram Гарик Сукачёв написал, что Мамонов многое «сделал для всех нас». Режиссёр Павел Лунгин назвал Петра Мамонова человеком огромного масштаба, который всегда говорил то, что думал.

Как сообщает «Пятый канал», сам Мамонов считал себя больше поэтом, чем музыкантом. Он со студенческих лет увлекался лингвистикой, в совершенстве знал английский и норвежский. За свою жизнь он успел поработать лифтёром, грузчиком и даже банщиком. Он играл в театре и сам ставил спектакли.

В 45 лет артист вместе с женой и детьми уехал жить в деревню, где они построили дом. Эта жизнь вдали от города была его личным островом.