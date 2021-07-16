В центре Свободного вырос мак

Фото: @svbnews

— По центральной улице города – Ленина, средь асфальта и бетона, пробило себе растение дорогу. Только вот не распространено оно у нас. Мимо идущие пешеходы невольно улыбаются при виде на него, – написали в паблике в подписи к фото.

Горожане уже шутят в комментариях: «Поселился гость из кармана. Держись плитка».

За комментариями по данному случаю корреспондент Амур.инфо связался с пресс-службой амурской полиции. Там пояснили, что по фотографиям невозможно определить, является ли конкретно это растение наркотическим. Информацию о растении и его фотографии Амур.инфо передало полиции.

Отметим, что в соответствии со статьей 18 федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» культивирование на территории России наркосодержащих растений, не предназначенных для использования в научных, учебных целях или в экспертной деятельности, запрещено. К таким растениям относится и мак, но не весь, а только оговоренный перечень видов. В случае, если на какой-либо территории растут наркосодержащие растения, то их уничтожением обязан заниматься собственник земли.