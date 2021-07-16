В Благовещенске сегодня перекроют часть улицы Амурской

Фото: admblag.ru

Как сообщили в городском муниципальном предприятии «ГСТК», работы на участке улицы Амурской между улицами Островского и 50-летия Октября продлятся 4 дня. В связи с этим на участке будет частично затруднено движение транспорта.

Сегодня подрядная организация приступает к ямочному ремонту улицы.

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#дороги #ЖКХ #строительство

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Виктория Большакова