сегодня, 10:16 0
В Благовещенске сегодня перекроют часть улицы Амурской
С пятницы, 16 июля, и в течение 4 дней на участке будет производиться ремонт
Фото: admblag.ru
Как сообщили в городском муниципальном предприятии «ГСТК», работы на участке улицы Амурской между улицами Островского и 50-летия Октября продлятся 4 дня. В связи с этим на участке будет частично затруднено движение транспорта.
Сегодня подрядная организация приступает к ямочному ремонту улицы.
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