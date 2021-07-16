Россиянам объяснили, кто имеет право на медотвод от вакцинации против коронавируса

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Во-первых, право не ставить прививку есть у людей с тяжёлой аллергией на компоненты вакцины. Андрей Кондрахин, терапевт и кандидат медицинских наук, пояснил, что медицинский отвод может получить пациент, который наблюдался у аллергологов, а аллергия возникла при введении другой вакцины.

Во-вторых, могут не ставить вакцину те, кто имеет гиперчувствительность к компонентам ранее введённых вакцин. Владимир Болибок, аллерголог-иммунолог, рассказал, что гиперчувствительность выражается как высокая и продолжительная температура или покраснение и отёк в месте укола (больше восьми сантиметров).

В-третьих, медотвод могут получить те, у кого в текущий момент времени произошло обострение хронических заболеваний или проходит острая фаза инфекционных заболеваний. Отметим, что в этом случае медотвод будет временным и за справкой о нем нужно обратиться к терапевту.