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16июля
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сегодня, 10:30 4

Россиянам объяснили, кто имеет право на медотвод от вакцинации против коронавируса

Специалисты назвали три основные причины не прививаться от COVID-19

Россиянам объяснили, кто имеет право на медотвод от вакцинации против коронавируса
Фото: pixabay.com

На официальном интернет-ресурсе для информирования населения по вопросам COVID-19 стопкоронавирус.рф объяснили, кто имеет право отказаться от вакцинации по медицинским показаниям.

Во-первых, право не ставить прививку есть у людей с тяжёлой аллергией на компоненты вакцины. Андрей Кондрахин, терапевт и кандидат медицинских наук, пояснил, что медицинский отвод может получить пациент, который наблюдался у аллергологов, а аллергия возникла при введении другой вакцины.

Во-вторых, могут не ставить вакцину те, кто имеет гиперчувствительность к компонентам ранее введённых вакцин. Владимир Болибок, аллерголог-иммунолог, рассказал, что гиперчувствительность выражается как высокая и продолжительная температура или покраснение и отёк в месте укола (больше восьми сантиметров).

В-третьих, медотвод могут получить те, у кого в текущий момент времени произошло обострение хронических заболеваний или проходит острая фаза инфекционных заболеваний. Отметим, что в этом случае медотвод будет временным и за справкой о нем нужно обратиться к терапевту.

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#COVID 19

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Комментарии
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  • OT

    OT
    39 минут назад

    А как это связано с правом здорового человека обязанность прививаться? Конституция как в этом смыслеичитается? Врач не может решать за права здорового человека.

  • Егорий

    Егорий
    27 минут назад

    Если человек здоровый, но глупый, то сам бог велел решать за него. Тем более в таких серьезных вопросах, как жизни окружающих его людей.

  • кержак

    кержак
    17 минут назад

    ...а ежли человек здоровый и умный?...

  • Noir

    Noir
    43 секунды назад

    Другими словами, медотвод никто не получит, по-этому всем необходимо добровольно поставить прививку или жить на пособие по безработице. Как только наберут нужный процент привившихся все ограничения снимут, но не на долго.

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