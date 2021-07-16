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16июля
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сегодня, 09:59 1

Василий Орлов объявил о необходимости определить неподтопляемые участки для строительства жилья

Новые дома для пострадавших от паводка должны строиться там, куда точно не придет вода

Василий Орлов объявил о необходимости определить неподтопляемые участки для строительства жилья
Фото: amurobl.ru

В связи с тем, что жители сёл Игнатьево и Марково неоднократно задавали вопросы губернатору о предоставлении земельных участков для строительства нового жилья, Василий Орлов дал ряд поручений профильным министерствам на заседании КЧС области.

Так, губернатор объявил главам Благовещенского и Магдагачинского районов, где подтоплено больше всего домов, о необходимости оперативного определения неподтопляемых участков для использования под строительство жилья.

Как пояснил первый заместитель министра строительства и архитектуры области Николай Давыдов, комиссиями по обследованию жилья проверено и признано аварийными 360 домов, в 143 требуется капитальный ремонт, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

— Напомню, что амурчане, получившие господдержку при условии признания домов аварийными, должны будут передать дома и участки, которые были подтоплены, в муниципальную собственность. Чтобы не получилось, что в черте сёл появлялись пустыри, нужно проработать порядок предоставления гражданам данных участков под ведение хозяйства. Проживать на таких участках будет запрещено, – сказал Василий Орлов.

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#большая вода #губернатор

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Комментарии
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  • OT

    OT
    28 минут назад

    В сопках строить надо все сельхозжизненное пространство. Надо только эти сопки малость разровнять, чтоб плоские были.Вобщем тут есть гдеиразгуляться фантазией для "Васюков"

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