Василий Орлов объявил о необходимости определить неподтопляемые участки для строительства жилья

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В связи с тем, что жители сёл Игнатьево и Марково неоднократно задавали вопросы губернатору о предоставлении земельных участков для строительства нового жилья, Василий Орлов дал ряд поручений профильным министерствам на заседании КЧС области.

Так, губернатор объявил главам Благовещенского и Магдагачинского районов, где подтоплено больше всего домов, о необходимости оперативного определения неподтопляемых участков для использования под строительство жилья.

Как пояснил первый заместитель министра строительства и архитектуры области Николай Давыдов, комиссиями по обследованию жилья проверено и признано аварийными 360 домов, в 143 требуется капитальный ремонт, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

— Напомню, что амурчане, получившие господдержку при условии признания домов аварийными, должны будут передать дома и участки, которые были подтоплены, в муниципальную собственность. Чтобы не получилось, что в черте сёл появлялись пустыри, нужно проработать порядок предоставления гражданам данных участков под ведение хозяйства. Проживать на таких участках будет запрещено, – сказал Василий Орлов.