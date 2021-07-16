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16июля
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сегодня, 09:46 3

Нетрезвый амурчанин дразнил лебедей в Ивановке

Птицы пытались защитить своё потомство от неадекватно ведущего себя человека

Нетрезвый амурчанин дразнил лебедей в Ивановке
Фото: ivanovka.info

В четверг, 15 июля, нетрезвый мужчина решил «развлечься» и начал дразнить пару лебедей из села Ивановка. Птицы такой шутки не поняли и активно защищали своего единственного лебедёнка.

— Сегодня заметили такую ситуацию, как один не в трезвом состоянии мужчина шугал лебедей. Они на него кидались, защищая своего детёныша, но он это воспринимал в шутку и продолжал смеяться и выражаться ненормативной лексикой среди детей. Так же он выразился плохими словами в адрес женщин, обращаясь к мужчинам, когда на него кидалась самка. Хотелось бы видеть больше людей, которые обращаются к животным и обществу уважительно, – написала в Instagram жительница Ивановки.

Отметим, что когда пара лебедей Пётр и Феврония только отложили яйца, администрация Ивановского района уже обращалась к жителям и гостям села с просьбой не беспокоить птиц: «Это дикая птица с природными инстинктами. Будьте внимательными и осторожными. Не подходите близко. Не рискуйте собой. Не тревожьте птиц!».

Чтобы узнать, что будет дальше с лебедями и нарушителем их спокойствия Амур.инфо связалась с администрацией Ивановского сельсовета.

— Никакой административный процесс в отношении мужчины пока не начат. Сегодня это видео только посмотрели. Будем рассматривать меры воздействия, конечно, привлечем к этому и полицию. Пока пытаемся установить личность этого мужчины. Если местный, быстро узнаем, – рассказала в телефонном разговоре и.о. главы Ивановского сельсовета Александра Колногузова.

Отметим, что жителей села сильно возмутила эта ситуация: «Боже, какие дигродированные люди», «Пару штрафов бы за такое!!!», «Боже, люди, что вы творите», «Просто поражают стоят все смотрят на него и снимают» (орфография авторов сохранена - ред.).

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#природа #происшествия #животные

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    43 минуты назад

    оператор тоже требует лечения

  • Leg

    Leg
    18 минут назад

    а говорят человек существо разумное...нда..

  • tano73

    tano73
    6 минут назад

    А с придурком что сделали? Почему не пишут о мерах воздействия? Пьяный в общественном месте, материться в общественном месте... Так и будут безнаказанно хулиганить

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