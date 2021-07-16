Итоги недели: четыре провинции, трагедия на Амуре, новые ограничения и приезд Юрия Трутнева

Самые знаковые события уходящей пятидневки на Амур.инфо

1. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил о делении ДВ на четыре провинции.



— Самое главное – это ни в коем случае не административное деление. Это деление экономикой на четыре рынка с точки зрения планирования, с точки зрения инвестиционных проектов, стратегии привлечения инвестиций, планирования трудовых ресурсов. Соответственно, если смотреть на вопрос планирования и управления экономическим развитием Дальневосточного федерального округа, нам кажется удобным и эффективным делать это через призму этих четырёх провинций: Забайкальская, Приграничная, Островная и Северная, – сказал министр.







2. 12 июля на благовещенской набережной произошла трагедия – двое подростков без взрослых отправились купаться в Амуре (что категорически запрещено) и стали тонуть. В итоге одного из ребят так и не нашли, второго – 2008 года рождения – чудом удалось спасти.



В городском управлении по делам ГО ЧС напоминают, что в настоящее время купаться в Амуре и Зее категорически запрещено.



— На сегодняшний день на этих реках в районе Благовещенска нет ни одного места, организованного для купания. Сейчас реки полноводные, течение большое, вода загрязненная мусором и бревнами. Призываю родителей обратить внимание на детей, уточнять, где они проводят время, запрещать гулять у воды и, тем более, купаться. Невыполнение правил безопасности приводит к трагическим случаям, – сообщил начальник городского управления по делам ГО ЧС Игорь Темнюк.







3. Во вторник, 13 июля, на сайте правительства Амурской области опубликовали информацию о введении новых коронавирусных ограничений. В силу они вступили 15 июля 2021 года.



Из-за сложной эпидемиологической обстановки в регионе приостанавливают работу детских игровых комнат и детских развлекательных центров, танцевальных площадок, караоке. Также при входе в организации общественного питания, ночные клубы и другие аналогичные объекты будет проводиться «входной» контроль температуры тела посетителей. В случае, если у гостя будет выявлена повышенная температура тела или признаки инфекционного заболевания, в посещении ему должно быть отказано.



Кроме того, вводится дистанционный режим работы (или предоставление отпуска) тем, кто не имеет законченного курса вакцинации против коронавируса. Также с 15 июля приостанавливается личный приём граждан. Подать документы в госорганы можно через интернет или с помощью почты.







4. Благовещенск вновь посетил Юрий Трутнев.14 июля зампред правительства РФ в рамках поездки в Амурскую область провел совещание. Одной из ключевых тем ожидаемо стал паводок и его последствия для региона. Также на совещании поднимались вопросы строительства и инвестиционного проектирования. По итогам совещания Трутнев озвучил ряд поручений, которые будут реализованы в ближайшее время. Все они связаны с ускорением помощи гражданам, пострадавшим от наводнения в Амурской области, а также с ликвидацией последствий прихода большой воды.







5. Пожалуй, в каждом городе есть пустующие дома, которые ждут своей очереди на снос. Как это часто бывает, жильцы аварийного жилого дома наконец-то расселены, дом восстановлению не подлежит, время идёт, окна и двери в нём уже выбиты, а крыша сгорела или обвалилась. Люди проходят мимо, им становится жутко при взгляде на это здание. Впору на таком фоне снимать фильмы ужасов. Однако сносить дом никто не торопится. Почему так – почитайте в этой очень интересной статье на нашем сайте.