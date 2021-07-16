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16июля
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сегодня, 08:59 0

Теперь через Госуслуги можно поступить в 500 с лишним вузов и филиалов

Сервис стал более доступным для поступающих

Теперь через Госуслуги можно поступить в 500 с лишним вузов и филиалов
Фото: pixabay.com

Сейчас, в век дистанционных технологий, не обязательно выходить из дома, чтобы подать документы на поступление. Теперь почти во все вузы страны можно поступить удаленно. Если в прошлом году лишь 54 высших учебных заведения были доступны для поступления через портал Госуслуг, то в этом году в этот перечень входят 442 университета и 93 филиала, в том числе и амурские вузы.

Подать документы можно на сайтах самих учебных заведений, а также воспользовавшись сервисом «Поступление в вуз онлайн» на портале Госуслуг. Исключение составляют вузы, где готовят специалистов, обеспечивающих безопасность государства, а также законность и правопорядок. Также нельзя подать документы онлайн в магистратуру и на платные места.

Сервис автоматически проверяет наличие результатов ЕГЭ. Если во время подачи заявления окончательных итогов экзамена еще нет, то они автоматически загрузятся позже.

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#интернет #студенты #технологии #школа

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