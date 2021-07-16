На достройку «Трибуны Холл» в Благовещенске Минвостокразвития выделит дополнительные деньги

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— Всего на реализацию плана социального развития центров экономического роста в Амурской области по линии Минвостокразвития уже выделено более 8,1 миллиарда рублей. Средства направлены на качественное улучшение городской среды – благоустройство набережной в Благовещенске, создание социальной инфраструктуры для города Свободный, где реализуются крупнейшие на Дальнем Востоке инвестиционные проекты, – рассказал Алексей Чекунков.

При федеральной поддержке в Амурской области уже реализовали 17 социально значимых проектов, сообщает пресс-служба областного правительства. В Благовещенске открылось отделение анестезиологии и реанимации Амурской областной клинической больницы, завершён второй этап реконструкции набережной Амура. Свободненская больница, Амурский технический колледж, Амурская областная клиническая больница, Благовещенский политехнический колледж закупили оборудование.

В Свободном возвели пристройку к детскому саду № 5 на 120 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс, котельную, 13,5 километра коммунальных сетей, отремонтировали три медучреждения, школу, семь пришкольных территорий со стадионами.

287 семей-переселенцев из аварийного жилья в Свободном и Благовещенске получили новые квартиры.