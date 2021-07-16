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16июля
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сегодня, 08:00 6

На достройку «Трибуны Холл» в Благовещенске Минвостокразвития выделит дополнительные деньги

Полтора миллиарда рублей поделят между столицей области и Свободным

На достройку «Трибуны Холл» в Благовещенске Минвостокразвития выделит дополнительные деньги
Фото: благовещенск.рф

На завершение строительства «Трибуны Холл» в Благовещенске и создание железнодорожного парка в Свободном из федерального бюджета выделят более полутора миллиардов рублей. Об этом заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

— Всего на реализацию плана социального развития центров экономического роста в Амурской области по линии Минвостокразвития уже выделено более 8,1 миллиарда рублей. Средства направлены на качественное улучшение городской среды – благоустройство набережной в Благовещенске, создание социальной инфраструктуры для города Свободный, где реализуются крупнейшие на Дальнем Востоке инвестиционные проекты, – рассказал Алексей Чекунков.

При федеральной поддержке в Амурской области уже реализовали 17 социально значимых проектов, сообщает пресс-служба областного правительства. В Благовещенске открылось отделение анестезиологии и реанимации Амурской областной клинической больницы, завершён второй этап реконструкции набережной Амура. Свободненская больница, Амурский технический колледж, Амурская областная клиническая больница, Благовещенский политехнический колледж закупили оборудование.

В Свободном возвели пристройку к детскому саду № 5 на 120 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс, котельную, 13,5 километра коммунальных сетей, отремонтировали три медучреждения, школу, семь пришкольных территорий со стадионами.

287 семей-переселенцев из аварийного жилья в Свободном и Благовещенске получили новые квартиры.

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#российская власть #строительство

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    3 часа назад

    деньги пилят не стесняясь

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    опять смета не сошлась??)))) Уголёк новый жип купит, тот уже старый...

  • Евгений/Л

    Евгений/Л
    2 часа назад

    Когда уже силовики придут к матюхину? Этому всё бабла мало

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    Паша пока под крышей)) пока...

  • Ольга1972

    Ольга1972
    30 минут назад

    Все говорят трибуна холл - это что вообще такое будет. Что такое трибуна я знаю, холл - тоже. Но ни как не пойму как это выглядит вместе и зачем это нужно.

  • Noir

    Noir
    19 минут назад

    Ольга1972

    Вкратце, это торгово-развлекательный центр для приезжающих через канатную дорогу.

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