В Белогорском районе ребенок выпал из окна

Обновлено: 20:02



В селе Васильевка Белогорского района Амурской области произошел трагический случай. Из окна третьего этажа выпал мальчик 2016 года рождения.

— Малыш доставлен в травматологический центр города Белогорск в реанимационное отделение, – сообщили в районной администрации.

Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются правоохранительными органами.

— По предварительным данным, пока мать отлучилась в соседнюю комнату, мальчик залез на подоконник и облокотился на москитную сетку открытого окна. Под весом ребенка крепления сетки не выдержали, и он выпал на улицу, – рассказали в региональном управлении СК.

Это далеко не первый случай падения детей из окон в Амурской области в этом году.