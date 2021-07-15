Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:58 0

В Белогорском районе ребенок выпал из окна

Мальчик выжил, но оказался в реанимации

В Белогорском районе ребенок выпал из окна
Фото: pixabay.com

Обновлено: 20:02

В селе Васильевка Белогорского района Амурской области произошел трагический случай. Из окна третьего этажа выпал мальчик 2016 года рождения.

— Малыш доставлен в травматологический центр города Белогорск в реанимационное отделение, – сообщили в районной администрации.

Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются правоохранительными органами.

— По предварительным данным, пока мать отлучилась в соседнюю комнату, мальчик залез на подоконник и облокотился на москитную сетку открытого окна. Под весом ребенка крепления сетки не выдержали, и он выпал на улицу, – рассказали в региональном управлении СК.

Это далеко не первый случай падения детей из окон в Амурской области в этом году.

Просмотров всего: 65

#дети #происшествия

распечатать


Происшествия

Лесной пожар в Якутии повредил линии связи с целым районом
Происшествия 1

Глава преступной наркогруппы в Благовещенске проведёт в колонии восемь лет
В России и мире

Сын Юрия Никулина рассказал, что 20 лет не общался с дочерью
Общество

В первую смену в лагерях Амурской области отдохнули более 44 тысяч детей
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь