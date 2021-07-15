В Амурской области выявили 119 новых случаев COVID-19

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По данным амурского управления Роспотребнадзора, у 83 человек заболевание протекает в виде ОРВИ, у 36 – в виде пневмонии.

Всего с начала пандемии в регионе заразились 25 668 человек. 23 918 выздоровели, 319 скончались.

Темп прироста за последние сутки составил 0,5 %. Показатель заболеваемости составляет 3 283 на 100 тысяч населения.