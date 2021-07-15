Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:36 0

В Амурской области выявили 119 новых случаев COVID-19

К счастью, никто не умер

В Амурской области выявили 119 новых случаев COVID-19
Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Амурской области выявили 119 новых заражений коронавирусом, сообщает портал стопкоронавирус.рф. Выздоровели 53 человека, летальных случаев не зарегистрировали.

По данным амурского управления Роспотребнадзора, у 83 человек заболевание протекает в виде ОРВИ, у 36 – в виде пневмонии.

Всего с начала пандемии в регионе заразились 25 668 человек. 23 918 выздоровели, 319 скончались.

Темп прироста за последние сутки составил 0,5 %. Показатель заболеваемости составляет 3 283 на 100 тысяч населения.

Просмотров всего: 214

#COVID 19 #здоровье #медицина

распечатать


Коронавирус 7

В пункте вакцинации на набережной в Благовещенске закончилась вакцина
В России и мире

Анастасия Заворотнюк переписала свой загородный дом на маму
Коронавирус 9

Непривитых сотрудников могут отправлять в неоплачиваемые отпуска
В России и мире

Жена музыканта Петра Мамонова рассказала об ухудшении его состояния
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь