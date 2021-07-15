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15июля
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сегодня, 18:00 3

В Благовещенске снова начнёт работать ярмарка выходного дня

Местные производители смогут продавать свою продукцию с июля по октябрь

В Благовещенске снова начнёт работать ярмарка выходного дня
Фото: pixabay.com

Начиная с 17 июля, каждую субботу и воскресенье в Благовещенске будет работать ярмарка выходного дня. Планируется, что местные производители смогут реализовывать свою продукцию вплоть до 17 октября.

В этом году, как и ранее, торговые ряды будут работать на парковке торгового центра на Тенистой, 160.

— Торговая площадка рассчитана на 60 участников. Приглашаются фермеры и производители, имеющие личное подсобное хозяйство и желающие реализовать свою продукцию, – рассказали в пресс-службе мэрии Благовещенска.

Напомним, что традиционно на ярмарке выходного дня жители и гости Благовещенска приобретают свежие овощи, фрукты, ягоды, мёд, рыбу, и другую продукцию. Учитывая эпидемиологическую обстановку в регионе, администрация Благовещенска просит всех участников и гостей ярмарки соблюдать меры санитарной защиты и гигиены.

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#сельское хозяйство

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    надо было организовать далеко за городом для удобства горожан

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    а как же пандемия?

    Рост заболеваемости и смертности?

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    16 минут назад

    Там свежий воздух, поэтому там проблем не будет!

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