Лесной пожар в Якутии повредил линии связи с целым районом

В Якутии продолжают бушевать лесные пожары. На сегодняшний день 273 пожара охватили 1 миллион 317 тысяч 106 гектаров. Одно из возгораний возникло в селе Кэптин, оно вышло на ЛЭП, оставив весь район без связи и интернета, рассказали в пресс-службе правительства республики.

— Лесопожарная обстановка из-за ветреной погоды усложнилась. Пожар, возникший на территории села Кэптин, вышел на ЛЭП и повредил волоконно-оптические линии связи. В результате район остался без связи и интернета, но связисты уже начали восстановительные работы, – сообщил первый вице-премьер республиканского правительства Дмитрий Садовников.

За прошедшие сутки ликвидировали 60 пожаров, обнаружили новых – 17. С огнём борются 2 161 человек и около 300 единиц техники. Из федерального резерва помогают в борьбе со стихией 689 человек. МЧС России и министерство обороны используют воздушные судна для передислокации личного состава и сброса воды.