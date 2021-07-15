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15июля
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сегодня, 18:27 0

Лесной пожар в Якутии повредил линии связи с целым районом

Один из районов остался без интернета и телефонной связи

Лесной пожар в Якутии повредил линии связи с целым районом
Фото: pixabay.com

В Якутии продолжают бушевать лесные пожары. На сегодняшний день 273 пожара охватили 1 миллион 317 тысяч 106 гектаров. Одно из возгораний возникло в селе Кэптин, оно вышло на ЛЭП, оставив весь район без связи и интернета, рассказали в пресс-службе правительства республики.

— Лесопожарная обстановка из-за ветреной погоды усложнилась. Пожар, возникший на территории села Кэптин, вышел на ЛЭП и повредил волоконно-оптические линии связи. В результате район остался без связи и интернета, но связисты уже начали восстановительные работы, – сообщил первый вице-премьер республиканского правительства Дмитрий Садовников.

За прошедшие сутки ликвидировали 60 пожаров, обнаружили новых – 17. С огнём борются 2 161 человек и около 300 единиц техники. Из федерального резерва помогают в борьбе со стихией 689 человек. МЧС России и министерство обороны используют воздушные судна для передислокации личного состава и сброса воды.

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#Дальний Восток #пожары #происшествия

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