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15июля
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сегодня, 17:47 1

Глава преступной наркогруппы в Благовещенске проведёт в колонии восемь лет

В группу также входили трое его знакомых

Глава преступной наркогруппы в Благовещенске проведёт в колонии восемь лет
Фото: pixabay.com

В Благовещенске признали виновным мужчину, который организовал преступную группу. Злоумышленники занимались изготовлением и сбытом гашишного масла в областном центре.

В мае 2018 года благовещенец предложил трём знакомым заниматься незаконной деятельностью за вознаграждение в виде денег или наркотиков для личного потребления, на что они согласились. Часть группы занималась изготовлением и фасовкой запрещённого вещества, другая – хранением и сбытом. Все деньги передавались организатору. При телефонных переговорах злоумышленники соблюдали меры конспирации.

Преступную деятельность организованной группы пресекли в октябре 2019 года.

Глава группы полностью признал свою вину. Суд назначил ему восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. В зале суда амурчанина взяли под стражу.

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#криминал #происшествия #суды

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Комментарии
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  • Владимир 1978

    Владимир 1978
    2 часа назад

    он будет работать на огороде в колонии и улучшит свои навыки а потом поедет в Колумбию на стажировку

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