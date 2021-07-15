Глава преступной наркогруппы в Благовещенске проведёт в колонии восемь лет

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В Благовещенске признали виновным мужчину, который организовал преступную группу. Злоумышленники занимались изготовлением и сбытом гашишного масла в областном центре.

В мае 2018 года благовещенец предложил трём знакомым заниматься незаконной деятельностью за вознаграждение в виде денег или наркотиков для личного потребления, на что они согласились. Часть группы занималась изготовлением и фасовкой запрещённого вещества, другая – хранением и сбытом. Все деньги передавались организатору. При телефонных переговорах злоумышленники соблюдали меры конспирации.

Преступную деятельность организованной группы пресекли в октябре 2019 года.

Глава группы полностью признал свою вину. Суд назначил ему восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. В зале суда амурчанина взяли под стражу.