Один из домов в Благовещенске остался полностью без воды

Сегодня, 15 июля, в редакцию Амур.инфо обратились благовещенцы, проживающие по адресу: улица Амурская, 133. Со вчерашнего дня дом внезапно остался без водоснабжения.

— Водоканал причину объяснить не может. На улице жара 30 градусов. Водовозка приехала на 40 минут, люди после работы не успели набрать воды. Нигде поблизости ремонтных работ нет, – рассказала жительница дома.

В городской администрации сослались на АКС, в компании в свою очередь прокомментировали следующим образом:

— Там работает «Городское управление капитального строительства» по программе «Безопасные качественные дороги». Могу лишь добавить, что подвоз вечером будет обязательно, – ответили в пресс-службе АКС.