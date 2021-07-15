Сын Юрия Никулина рассказал, что 20 лет не общался с дочерью

Бывшая жена Максима Никулина не хотела, чтобы он общался с дочерью и разорвала связь между ним и ребёнком. Лишь став взрослой, Мария смогла встретиться с отцом.

В программе «Судьба человека» 64-летний сын актёра рассказал, что они с дочерью не виделись 20 лет. Однажды он написал Марии в Германию, где она живёт. Вскоре после этого она приехала в Москву, чтобы сделать операцию. Тогда они, наконец, увиделись и стали общаться.

По словам Максима, его отец очень переживал из-за того, что не мог видеть внучку, но они ничего не могли поделать.

Никулин рассказал, что его дочь стала врачом, она известный нейрохирург. Он признался, что, когда они встретились спустя столько лет, то слёз не было. Если между ними и стояли обиды, то они их простили и оставили в прошлом. Сейчас из-за пандемии они уже год не могут увидеться.

Сейчас у Максима Никулина большая семья: уже много лет он женат на бывшей бизнесвумен. У супругов двое сыновей и трое внуков.