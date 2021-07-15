В первую смену в лагерях Амурской области отдохнули более 44 тысяч детей

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В Амурской области подвели итоги первой смены в летних лагерях. Как сообщает пресс-служба областного правительства, отдохнуть удалось 44 тысячам детей. Большая часть провела время в 259 лагерях с дневным пребыванием. Также работают 12 загородных лагерей, 14 лагерей труда и отдыха и один стационарный палаточный лагерь.

Кроме того, прошли 15 областных профильных смен и около полутысячи – муниципальных.

— Отдельно хотим выделить города Благовещенск и Белогорск, в которых для детей с ОВЗ и детей-инвалидов проведено 145 профильных смен («Лето вместе», «Волшебный мост» и другие). Такие мероприятия очень важны, поскольку они направлены на повышение уровня социализации и адаптации особенных детей. В ходе проведения летней кампании особое внимание обращено на детей «группы риска». В июне для школьников, состоящих на профилактическом учете в органах и учреждениях системы профилактики, проведено 22 смены с охватом 573 человека, – рассказали в отделе дополнительного образования и воспитания регионального минобрнауки.

В первый месяц лета почти 30 тысяч детей участвовали в малых формах досуга. Дети ездили на малоконтактные смены, на экскурсии в парк «Патриот», на учебно-тренировочные сборы, флэшмобы, акции, походы, слёты, мастер-классы и так далее.

Работали образовательные центры, созданные в рамках нацпроекта «Образование». Например, благовещенский «IT-куб» совместно с центром выявления и поддержки одаренных детей «Вега» на базе лагеря «Колосок» провёл профильные смены по развитию soft-компетенций, «Юный SMMщик», «Космическая Одиссея», «Конструирование VR/AR-приложений», «Web-разработка». А при поддержке детского технопарка «Кванториум-28» в Белогорске прошли первые на Дальнем Востоке соревнования «ДРОН-фест».

Более 18 тысяч амурских детей смогли поработать. Школьники трудились в ремонтных бригадах, волонтерских отрядах, полеводческих звеньях, на учебно-опытных участках, в лесничествах и так далее. К примеру, на Малой Забайкальской железной дороге прошли практику 150 школьников из Белогорска, Свободного, Шимановска, Завитинского, Сковородинского и других районов.

— Залог безопасного детского отдыха – в его правильной организации, в этом вопросе мелочей нет. Приоритетная задача органов управления всех уровней – предотвратить любую возможность возникновения несчастных случаев и происшествий с детьми, сделать их отдых здоровым, ярким и незабываемым. К организации летней кампании в этом году предъявлены особые санитарно-эпидемиологического требования, которые мы учли. Это и обязательная вакцинация всех работников лагерей против COVID-19, и наличие специального дезинфицирующего оборудования, а также 75-процентная заполняемость загородных учреждений отдыха и оздоровления детей, – прокомментировал губернатор Амурской области Василий Орлов.