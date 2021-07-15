Иностранец во Владивостоке пытался вывезти из России почти 34 тысячи долларов

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Во владивостокском аэропорту сотрудники таможенной службы задержали гражданина Узбекистана, у которого в ручной клади находились незадекларированные денежные средства.

У мужчины обнаружили 33 600 долларов США (более двух с половиной миллионов рублей) и 17 тысяч рублей, что является особо крупным размером. Задержанный сказал, что ничего не знал о декларировании денег.

По факту контрабанды возбуждено уголовное дело.