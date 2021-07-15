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15июля
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сегодня, 17:15 0

Иностранец во Владивостоке пытался вывезти из России почти 34 тысячи долларов

Его задержали таможенники

Иностранец во Владивостоке пытался вывезти из России почти 34 тысячи долларов
Фото: pixabay.com

Во владивостокском аэропорту сотрудники таможенной службы задержали гражданина Узбекистана, у которого в ручной клади находились незадекларированные денежные средства.

У мужчины обнаружили 33 600 долларов США (более двух с половиной миллионов рублей) и 17 тысяч рублей, что является особо крупным размером. Задержанный сказал, что ничего не знал о декларировании денег.

По факту контрабанды возбуждено уголовное дело.

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#Дальний Восток #происшествия #таможня

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