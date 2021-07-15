В амурском правительстве объяснили, кто имеет право на получение бесплатного топлива для печей

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В селах Амурской области пострадали сотни жилых домов из-за паводка 2021 года. В правительстве региона пояснили, кто из подтопленцев имеет право на получение бесплатного топлива (дрова или уголь), а также на ремонт печей.

— Жители домов с печным отоплением, пострадавших в результате паводка и признанных пригодными к дальнейшему проживанию, имеют право на получение печного топлива, – сообщили в пресс-службе правительства Амурской области.

Там пояснили, что потребность в топливе рассчитывается по нормативам, установленным главой района. При этом топливо будут предоставлять в объеме не более чем 0,33 кубометра дров или 108 килограммов красноярского угля на 1 квадратный метр жилья.

— Для получения печного топлива просьба обратиться в администрацию поселения. Срок обращения уточняйте в местной администрации, – добавили в правительстве Приамурья.

Отметим, что в случае, если дом не признан аварийным, но из-за паводка пострадала печь, то собственник имеет право на её восстановление за счёт бюджетных средств.