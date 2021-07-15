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15июля
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сегодня, 16:00 0

В Благовещенске возле самого российского берега заметили лодку с гражданами КНР

В Пограничном управлении ФСБ рассказали, кто нарушил госграницу

В Благовещенске возле самого российского берега заметили лодку с гражданами КНР
Фото: www.instagram.com/vict.orloff.2/

В Благовещенске на Амуре горожане заметили надувную лодку с гражданами КНР. Как пишут очевидцы, двое мужчин подплыли совсем близко к российскому берегу.

Как сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Амурской области, мужчины в лодке – вовсе не нарушители. А серьёзные учёные.

— В соответствии с программой мероприятий по осуществлению российско-китайского мониторинга трансграничных водных объектов осуществляются работы специалистов-гидрологов. Данные работы осуществляются ежегодно на постоянной основе как российскими, так и китайскими специалистами под контролем пограничного управления, – сообщили в ведомстве.

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#Китай #наука

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