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Дальневосточник выиграл полмиллиарда рублей в лотерею

Счастливчиком стал сахалинский пенсионер

Дальневосточник выиграл полмиллиарда рублей в лотерею
Фото: pixabay.com

Пенсионер из Южно-Сахалинска Анатолий Ким стал победителем лотереи «Спортлото «4 из 20», его выигрыш составил 512 миллионов рублей.

— В понедельник, 5 июля, в ходе 3 444-го тиража государственной лотереи «Спортлото «4 из 20» был разыгран суперприз – 512 миллионов 261 тысяча 694 рубля. Обладателем баснословной суммы оказался строитель из Южно-Сахалинска Анатолий Ким. По счастливому стечению обстоятельств победитель находился в Москве и уже на следующий день смог приехать на оформление выигрыша в лотерейный центр в сопровождении супруги, – рассказали организаторы лотереи.

Победитель сообщил, что участие в лотереях для него хобби. Раньше в билетах отмечал даты рождения близких, потом просто начал полагаться на удачу. Десять лет назад Анатолий услышал историю про крупный выигрыш, и с тех пор ни на минуту не сомневался, что пополнит ряды счастливчиков. Супруга и дети целеустремлённого пенсионера поддерживали.

— У меня трое детей и пятеро внуков. Для меня самое ценное – это, конечно, благополучие близких. Теперь я сделаю их жизнь гораздо комфортнее: дети приобретут жилье по своему вкусу, купят автомобили, отправятся в путешествия. Внуки получат достойное образование. Благодаря выигрышу обеспечу себе и жене финансовую подушку безопасности и обязательно передам часть средств на благотворительность, – рассказал победитель.

К тому же Анатолий Ким вспомнил о своём давнем желании – побывать во Франции и Италии, теперь с помощью выигрыша он точно осуществит свою мечту.

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#Дальний Восток #финансы

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    А какой адрес? По фамилии долго искать придется...

  • Paster

    Paster
    33 минуты назад

    Деду по хорошему сейчас бы прописку сменить, да и фамилию тоже. Много сейчас родственничков и жуликов приползёт.

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