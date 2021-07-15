Дальневосточник выиграл полмиллиарда рублей в лотерею

Пенсионер из Южно-Сахалинска Анатолий Ким стал победителем лотереи «Спортлото «4 из 20», его выигрыш составил 512 миллионов рублей.

— В понедельник, 5 июля, в ходе 3 444-го тиража государственной лотереи «Спортлото «4 из 20» был разыгран суперприз – 512 миллионов 261 тысяча 694 рубля. Обладателем баснословной суммы оказался строитель из Южно-Сахалинска Анатолий Ким. По счастливому стечению обстоятельств победитель находился в Москве и уже на следующий день смог приехать на оформление выигрыша в лотерейный центр в сопровождении супруги, – рассказали организаторы лотереи.

Победитель сообщил, что участие в лотереях для него хобби. Раньше в билетах отмечал даты рождения близких, потом просто начал полагаться на удачу. Десять лет назад Анатолий услышал историю про крупный выигрыш, и с тех пор ни на минуту не сомневался, что пополнит ряды счастливчиков. Супруга и дети целеустремлённого пенсионера поддерживали.

— У меня трое детей и пятеро внуков. Для меня самое ценное – это, конечно, благополучие близких. Теперь я сделаю их жизнь гораздо комфортнее: дети приобретут жилье по своему вкусу, купят автомобили, отправятся в путешествия. Внуки получат достойное образование. Благодаря выигрышу обеспечу себе и жене финансовую подушку безопасности и обязательно передам часть средств на благотворительность, – рассказал победитель.

К тому же Анатолий Ким вспомнил о своём давнем желании – побывать во Франции и Италии, теперь с помощью выигрыша он точно осуществит свою мечту.