Леонид Агутин объяснил, почему не получил премию Grammy
Альбом Агутина получил много наград в разных странах
Одна из песен Леонида Агутина из альбома Just a rainy day была выдвинута на Grammy. Однако заветную статуэтку артист так и не получил. В недавнем интервью Агутин объяснил, почему ему это не удалось, сообщает «Московский комсомолец».
Агутин рассказал, что был приятно удивлён, когда узнал о том, что его песня попала в long list Grammy. Однако в short list пройти не удалось.
По словам музыканта, это вполне объяснимо, ведь Grammy – премия коммерческой музыки, и без миллиарда просмотров туда не попасть.
Тем не менее Агутин рад, что его альбом получил много профессиональных наград в разных странах. В том числе он выиграл одну из номинаций на премии Song Writers в США, которая является чем-то вроде нашей «Песни года».
Также Леонид искренне порадовался успеху диджея Иманбека из Казахстана, который победил на Grammy с ремиксом на трек «Roses». Сам диджей рассказывал, что работал над песней всего два часа.
По словам Агутина, хит иногда так и получается.
— Никогда не знаешь, почему именно это становится всем интересно, – отметил музыкант.
Леонид считает, что подобных диджеев в мире очень много, но мало кому из них может так повезти, как повезло Иманбеку.
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