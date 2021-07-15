Леонид Агутин объяснил, почему не получил премию Grammy

Агутин рассказал, что был приятно удивлён, когда узнал о том, что его песня попала в long list Grammy. Однако в short list пройти не удалось.

По словам музыканта, это вполне объяснимо, ведь Grammy – премия коммерческой музыки, и без миллиарда просмотров туда не попасть.

Тем не менее Агутин рад, что его альбом получил много профессиональных наград в разных странах. В том числе он выиграл одну из номинаций на премии Song Writers в США, которая является чем-то вроде нашей «Песни года».

Также Леонид искренне порадовался успеху диджея Иманбека из Казахстана, который победил на Grammy с ремиксом на трек «Roses». Сам диджей рассказывал, что работал над песней всего два часа.

По словам Агутина, хит иногда так и получается.

— Никогда не знаешь, почему именно это становится всем интересно, – отметил музыкант.

Леонид считает, что подобных диджеев в мире очень много, но мало кому из них может так повезти, как повезло Иманбеку.