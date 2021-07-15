Вода ушла ещё из 15 домов в Амурской области

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За прошедшие сутки вода покинула 15 жилых домов и 69 приусадебных участков. Ещё 16 домов и 74 участка во Владимировке Благовещенского района остаются подтопленными, сообщает региональное управление МЧС России.

В Приамурье сейчас работают два пункта временного размещения, в которых находятся 40 человек, в том числе 17 детей.

В селе Ушаково Шимановского района продолжает работать лодочная переправа. За сутки перевезли 43 человека, всего – 2 528 амурчан.

Также продолжаются аварийно-восстановительные работы в населённых пунктах, попавших в зону подтопления. Специалисты откачивают воду, просушивают дома, проводят дезинфекцию и убирают мусор. В общей сложности задействовано 407 человек и 151 единица техники.

В Амурской области работают 27 комиссий, 17 – по оценке причинённого ущерба, 10 – по признанию жилья аварийным либо непригодным для дальнейшего проживания. Специалисты работают в 10 муниципальных образованиях региона.