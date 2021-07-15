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15июля
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сегодня, 15:16 0

Медведь разорил кладбище домашних животных в Тынде

Хищник разрыл могилы

Медведь разорил кладбище домашних животных в Тынде
Фото: pixabay.com

В одном из инстаграм-пабликов города Тынды появилась информация о том, что на местном кладбище домашних животных могилки разорил медведь. Хищник поломал кусты и оградки.

В подписи к опубликованным фотографиям с последствиями «разгула» медведя указано следующее: «На кладбище животных ходит медведь! Раскопал захоронения и поломал оградки. Будьте осторожны!»

За комментариями корреспондент Амур.инфо обратился в управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания.

— Об этом происшествии мы знаем. Тоже мониторим соцсети. Но к нам никаких жалоб не поступало. Медведь никакой опасности жизни и здоровью людей пока не представляет. Если, конечно, люди не начнут его подкармливать как ту медведицу на трассе. Сейчас в лесах для хищников достаточно пищи, – пояснили в охотуправлении Амурской области.

Напомним, что ранее в управлении ветеринарии поясняли, что самовольно хоронить животных в земле нельзя. После смерти питомца необходимо обратиться к ветеринару, который определит причину смерти животного (естественная или вызванная какими-либо заболеваниями). В зависимости от причины смерти животное должно быть утилизировано соответствующим способом: кремация, скотомогильник и так далее.

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#животные #происшествия

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