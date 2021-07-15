Агата Муцениеце призналась, что до сих пор переживает из-за развода с Прилучным

Пока Павел Прилучный наслаждается отношениями с Мирославой Карпович, Агата переживает их разрыв в одиночестве. Несмотря на былые обиды, актриса заявляет, что её чувства к бывшему мужу ещё живы.

Агата рассказала подписчикам, что удивляется тому, как быстро всё происходит у голливудских звёзд. Как они быстро расстаются и создают новые пары. По её словам, она этого не понимает.

Муцениеце считает себя однолюбом и отмечает, что порой это ей очень мешает. Она хочет завести новые отношения, но пока не получается.

Актриса призналась, что её «сердце и душа до сих пор ранены». Но она считает, что необходимо до конца прожить эти чувства, а не обманывать себя, показывая окружающим, что «у меня всё хорошо».