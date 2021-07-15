Агата Муцениеце призналась, что до сих пор переживает из-за развода с Прилучным
Агата Муцениеце не может забыть бывшего мужа
Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись год назад. Актриса призналась, что до сих пор не может забыть бывшего мужа и не понимает, как другие люди так быстро заводят новые отношения, пишет «СтарХит».
Пока Павел Прилучный наслаждается отношениями с Мирославой Карпович, Агата переживает их разрыв в одиночестве. Несмотря на былые обиды, актриса заявляет, что её чувства к бывшему мужу ещё живы.
Агата рассказала подписчикам, что удивляется тому, как быстро всё происходит у голливудских звёзд. Как они быстро расстаются и создают новые пары. По её словам, она этого не понимает.
Муцениеце считает себя однолюбом и отмечает, что порой это ей очень мешает. Она хочет завести новые отношения, но пока не получается.
Актриса призналась, что её «сердце и душа до сих пор ранены». Но она считает, что необходимо до конца прожить эти чувства, а не обманывать себя, показывая окружающим, что «у меня всё хорошо».
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