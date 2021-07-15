Сотрудники Камчатского и Сибирского спасательных центров отправляются из Амурской области домой

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Сегодня 200 спасателей из Камчатки и Сибири завершили свою работу по ликвидации последствий паводка в Приамурье. 100 человек из Камчатского спасцентра отправятся домой сегодня, из Сибирского – завтра.

Губернатор региона Василий Орлов и начальник амурского управления МЧС России Игорь Смирнов поблагодарили спасателей, а 11 особо отличившимся сотрудникам вручили награды.

— Благодарю вас от лица жителей всей области, от себя лично за профессиональную и качественную работу. В этом году регион столкнулся с аномальным наводнением, которого не было десятки лет. Считаю, что вся система по предупреждению чрезвычайных ситуаций сработала хорошо. У нас была развернута группировка в 1 500 спасателей. Главное, что не было допущено гибели и травм среди населения, и в этом ваша особая заслуга. Спасибо вам большое за вашу работу, – сказал Василий Орлов.

Специалисты прибыли в регион 21 и 22 июня. Более 20 дней спасатели участвовали в ликвидации последствий паводка, возводили дамбы и оказывали адресную помощь.