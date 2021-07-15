Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:27 4

На заброшенном пустыре в центре Благовещенска может появиться музыкальная школа

Юрий Трутнев пообещал помочь передать участок под строительство

На заброшенном пустыре в центре Благовещенска может появиться музыкальная школа

Пустырь на перекрёстке улиц Зейской и Калинина в Благовещенске могут передать под строительство музыкальной школы. Как рассказала депутат амурского заксобрания Надежда Багрова, посодействовать в этом пообещал зампред правительства РФ Юрий Трутнев.

— Недостроенное здание принадлежит Институту геологии и природопользования Дальневосточного отделения Российской академии наук. Строительство не ведется с середины 90-х годов. Руководство области неоднократно обращалось и к РАН, и к министерству науки и высшего образования с просьбой либо достроить это задние, либо передать в собственность города. Юрий Петрович Трутнев пообещал посодействовать в этом вопросе и помочь с передачей земли, на которой мы планируем построить новую современную музыкальную школу, – написала Надежда Багрова в своём инстаграм-аккаунте.

Напомним, споры вокруг недостроенного здания продолжаются уже не первый год. В 2019 году судьбу долгостроя обсуждали в городской думе.

Просмотров всего: 727

#заксобрание #строительство

распечатать


Общество 1

В Благовещенске закроют перекрёсток Мухина – Амурская
Общество

Пятеро амурчан получили награды заксобрания за работу в паводок
Общество

В Моховой Пади отремонтировали виадук
Общество 7

При подготовке инфраструктуры ЖД моста между Россией и Китаем возникли сложности
Комментарии
Показать все (4)
  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    1 час назад

    Подайте на домик для одиноких поросят...

  • Папа Римский

    Папа Римский
    50 минут назад

    Область - 5и этажно-музыкальная!!!

  • foxik62

    foxik62
    33 минуты назад

    А в итоге будет очередная многоэтажка. Кто ж вам денег даст для детей? Смешные вы. Крымсириявенесуэлалугандон вот наше все

  • мыжго

    мыжго
    9 минут назад

    Не проще ли под это дело здание бывшего муз.училища отдать?

Показать все (4)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь