На заброшенном пустыре в центре Благовещенска может появиться музыкальная школа

Пустырь на перекрёстке улиц Зейской и Калинина в Благовещенске могут передать под строительство музыкальной школы. Как рассказала депутат амурского заксобрания Надежда Багрова, посодействовать в этом пообещал зампред правительства РФ Юрий Трутнев.

— Недостроенное здание принадлежит Институту геологии и природопользования Дальневосточного отделения Российской академии наук. Строительство не ведется с середины 90-х годов. Руководство области неоднократно обращалось и к РАН, и к министерству науки и высшего образования с просьбой либо достроить это задние, либо передать в собственность города. Юрий Петрович Трутнев пообещал посодействовать в этом вопросе и помочь с передачей земли, на которой мы планируем построить новую современную музыкальную школу, – написала Надежда Багрова в своём инстаграм-аккаунте.

Напомним, споры вокруг недостроенного здания продолжаются уже не первый год. В 2019 году судьбу долгостроя обсуждали в городской думе.