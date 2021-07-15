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Анастасия Волочкова резко высказалась о бывшем муже Игоре Вдовине

Анастасия Волочкова очень обижена на отца своей дочери

Анастасия Волочкова резко высказалась о бывшем муже Игоре Вдовине
Фото: tvc.ru

Балерина Анастасия Волочкова после разрыва с бизнесменом Игорем Вдовиным не сумела сохранить с ним хорошие отношения. Волочкова очень обижена на бывшего мужа за то, что он взял у неё в долг большую сумму денег, но так и не вернул их, пишет «СтарХит».

В эфире YouTube-шоу Джемала Махмудова Анастасия рассказала, что официально они с Вдовиным не были женаты, у них даже нет штампа о браке в паспорте . 45-летняя балерина призналась, что тогда ей просто захотелось сделать из свадьбы шоу.

По её словам, теперь Игоря Вдовина всю жизнь будут называть «бывший муж Анастасии Волочковой». Анастасия уверена, что публика вспоминает бизнесмена лишь тогда, когда речь заходит о ней, а сам по себе он ничего не представляет.

Волочкова очень обижена на бывшего избранника за то, что он когда-то взял у нее в долг большую сумму денег, но так и не вернул их. Она заявила, что 13 лет назад он «обманным путём» получил от неё 3 миллиона долларов, на которые теперь живёт со своей новой семьёй.

Анастасия назвала бизнесмена «альфонсом» и отметила, что её связывает с Вдовиным только их дочь.

Сам бизнесмен не комментирует выпады Волочковой в свой адрес. Сейчас он счастливо женат на телеведущей Елене Николаевой.

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#финансы #шоу-бизнес

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