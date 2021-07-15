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15июля
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сегодня, 14:14 0

В амурском кванториуме появится VR-лаборатория

Набор в первую группу запланирован на конец лета

В амурском кванториуме появится VR-лаборатория

В Амурской области в детском технопарке «Кванториум-28» появится новая VR-лаборатория. Посетителям технопарка в Благовещенске будет доступен новый вид манипуляторов.

Как рассказали в пресс-службе регионального министерства образования и науки, оборудование для лаборатории частично приобрели за счет средств самого технопарка, а частично при поддержке компании «СИБУР».

Прием учеников на новое направление стартует в конце этого лета.

— Обучение по направлению «VR» сегодня очень востребовано. На площадке «Кванториума» в Свободном работает квантум «VR/Промбизайн», у мобильного центра есть «VR/IT», однако в самом Благовещенске этого направления в технопарке раньше не было. Ранее компания «СИБУР» подарила нам оборудование, которое используется при работе с виртуальной, дополненной и смешанной реальностью. Это аэроплан и квадроцикл с очками виртуальной реальности. Решено было докупить еще комплекты мониторов, очков и манипуляторов. Таким образом, мы расширим функционал, который будет доступен для обучающихся. Поскольку одновременно заниматься с таким оборудованием сможет небольшое количество школьников – около десяти человек, – мы решили организовать не квантум, а VR-лабораторию, – рассказала Наталья Домашенко, директор детского технопарка «Кванториум-28».

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#наука #областная власть

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