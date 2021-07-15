Начался приём заявлений на выплаты для школьников

Сегодня стартовал приём заявлений на выплату в 10 тысяч рублей к новому учебному году. Оформить выплату можно на портале Госуслуг или в любом отделении Пенсионного фонда. Перечислять пособие начнут с 16 августа, сообщили в ПФР.

Большинство амурских семей уже получили уведомления с портала Госуслуг. Заявление формируется системой автоматически на основе данных различных федеральных ведомств. Чтобы подать заявление, родителям нужно проверить данные, при необходимости изменить их и отправить заявление в Пенсионный фонд. Так как пособие платят единовременно, оно будет приходить не только на карты «Мир», но и на карты других платёжных систем. В заявлении необходимо указать реквизиты лицевого счёта получателя. Единственное ограничение – карта должна принадлежать родителю, который подаёт заявление.

Если родители не успеют оформить выплату до конца лета, это можно сделать в сентябре и октябре. Заявления будут принимать до 1 ноября.

Кому положены выплаты? Семьям с детьми, которым исполняется 6 лет не позже 1 сентября, а 18 лет – не раньше 3 июля. Инвалидам от 18 до 23 лет, если они продолжают получать общее образование. Если инвалид недееспособен и не может подать заявление сам, выплату могут получить его родители или законные представители.