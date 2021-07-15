Пятеро амурчан получили награды заксобрания за работу в паводок

Пять жителей Шимановского района получили благодарности председателя законодательного собрания Амурской области. Спикер областного парламента Вячеслав Логинов вручил награды завхозу Новогеоргиевской школы, на базе которой был развернут пункт временного размещения, а также двум полицейским и двум водителям администрации района.

Водители отвечали за бесперебойную доставку продуктов в ПВР и подтопленные сёла, откуда люди отказывались эвакуироваться. Полицейские охраняли общественный порядок в зоне паводка, помогали жителям выносить из домов мебель или поднимать её на крыши, перевозили домашних животных.

— Паводок-2021 ещё раз доказал, что чужой беды не бывает. Что амурчане всегда готовы прийти друг другу на выручку. Вода в этот раз зашла в почти тысячу домов, а отстаивать их, строить дамбы, спасать имущество, скот, а теперь уже и восстанавливать, помогало и помогает в разы большее число жителей области. Администрация Шимановского района предложила отметить самых активных, и я с удовольствием эту инициативу поддержал. И от всего депутатского корпуса поблагодарил за участие в ликвидации последствий паводка, – рассказал глава регионального парламента Вячеслав Логинов.