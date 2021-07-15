IT-специалист с космодрома Восточный получил срок

Следственный отдел областного управления ФСБ возбудил уголовное дело в отношении сотрудника филиала Центра эксплуатации космической инфраструктуры, который допустил нарушения при работе с одной из компьютерных систем космодрома. Вверенные ему компьютерные системы относятся к так называемой критической информационной структуре России, нарушение правил работы с ними может создавать угрозу государственной безопасности.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Рассмотрев дело, Свободненский городской суд назначил гражданину наказание в виде трёх лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на два года.

В то же время в адрес руководства космического центра «Восточный» внесено представление об устранении причин, которые создали возможность для нарушения режима информационной безопасности, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Амурской области.