Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:30 1

IT-специалист с космодрома Восточный получил срок

Специалист попал в поле зрения ФСБ, нарушив правила эксплуатации важных информационных систем

IT-специалист с космодрома Восточный получил срок
Фото: pixabay.com

Следственный отдел областного управления ФСБ возбудил уголовное дело в отношении сотрудника филиала Центра эксплуатации космической инфраструктуры, который допустил нарушения при работе с одной из компьютерных систем космодрома. Вверенные ему компьютерные системы относятся к так называемой критической информационной структуре России, нарушение правил работы с ними может создавать угрозу государственной безопасности.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Рассмотрев дело, Свободненский городской суд назначил гражданину наказание в виде трёх лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на два года.

В то же время в адрес руководства космического центра «Восточный» внесено представление об устранении причин, которые создали возможность для нарушения режима информационной безопасности, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Амурской области.

Просмотров всего: 615

#интернет #космодром #криминал #происшествия #телеком

распечатать


Происшествия

Медведь разорил кладбище домашних животных в Тынде
Происшествия

Несколько населённых пунктов Амурской области пострадало от штормовых ветров
Происшествия

В Забайкалье сошли с рельсов два грузовых поезда
В России и мире

Блогер Эдвард Бил избежал тюрьмы после громкого ДТП
Комментарии
Показать все (1)
  • retrogr

    retrogr
    32 минуты назад

    попался на удочку ботаник

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь