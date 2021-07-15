В пункте вакцинации на набережной в Благовещенске закончилась вакцина

В мобильном пункте вакцинации на набережной Амура в Благовещенске закончились препараты. Как сообщает пресс-служба мэрии города, вакцина закончилась из-за большого спроса.

В отделе опеки и охраны здоровья администрации города просят горожан отнестись к ситуации с пониманием. Новая партия вакцины ожидается к концу этой недели.

Когда мобильный пункт заработает – сообщат позднее.

О том, как проходит вакцинация в мобильном пункте, можно прочитать в нашем репортаже.