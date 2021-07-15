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сегодня, 13:16 6

В пункте вакцинации на набережной в Благовещенске закончилась вакцина

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В пункте вакцинации на набережной в Благовещенске закончилась вакцина

В мобильном пункте вакцинации на набережной Амура в Благовещенске закончились препараты. Как сообщает пресс-служба мэрии города, вакцина закончилась из-за большого спроса.

В отделе опеки и охраны здоровья администрации города просят горожан отнестись к ситуации с пониманием. Новая партия вакцины ожидается к концу этой недели.

Когда мобильный пункт заработает – сообщат позднее.

О том, как проходит вакцинация в мобильном пункте, можно прочитать в нашем репортаже.

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#COVID 19 #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    пора проверять тех кто должен быть привит....., это срыв обязательной вакцинации??

  • Таранов

    Таранов
    3 часа назад

    Вези ещё шмурдяка

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    Все по плану! -область живет....прежде, чем объявлять обязательную вакцинацию - хоть бы посчитали сколько людей в области и сколько вакцины требуется....ну планирование осталось в СССР...

  • us.2001

    us.2001
    1 час назад

    В мобильном пункте вакцинации на набережной Амура в Благовещенске закончились препараты. Как сообщает пресс-служба мэрии города, вакцина закончилась из-за большого спроса.

    и что ? когда подвезут вакцину ? не сообщает пресс-служба мэрии ?

  • Oksana2015

    Oksana2015
    1 час назад

    Как можно в таких антисанитарных условиях колоться?!

  • Папа Римский

    Папа Римский
    54 минуты назад

    ето саботаж... надо писать кляузу в центр на роспотребку.

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